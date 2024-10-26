شولتس يختتم زيارة الهند بعد توقيع 27 اتفاقية

اختتم المستشار الألماني أولاف شولتس زيارته إلى الهند، اليوم السبت، بعد توقيع 27 اتفاقية تعاون جديدة مع نيودلهي.

وتحدث المستشار في الفعاليات الختامية للزيارة إلى الطلاب في ولاية "جوا" غربي الهند. ورافق شولتس، في زيارته التي امتدت ثلاثة أيام، عدة وزراء، وأشرف على توقيع اتفاقات لتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبحوث والدفاع خلال مشاورات بين حكومتي البلدين في نيودلهي.

وأيد الوفد الألماني أيضا التحاق العمال المهرة من الهند بسوق العمل الألماني وضغط من أجل محادثات أسرع في الاتحاد الأوروبي مع الهند بشأن اتفاق تجارة حرة.

ولخص رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حالة العلاقات بين الدولتين بعبارة "جميع الأمور جيدة".

ووصلت سفينة الإمداد البحري "فرانكفورت أم ماين" وفرقاطة "بادن- فورتمبورج"، وكلاهما تابعتين للبحرية الألمانية، إلى "جوا" اليوم السبت بعد أيام من التدريبات المشتركة مع البحرية الهندية.

وأوضح شولتس أن السفينتين تساهمان في ضمان حرية الملاحة البحرية العالمية. وأضاف المستشار الألماني: "من المهم أن تشارك قواتنا البحرية في هذا لإظهار أن هذا أمر نكافح من أجله معا".