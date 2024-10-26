الأحد 27 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحزب الحاكم في جورجيا يعلن تصدره انتخابات البرلمان

حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا يحتفل بالفوز بانتخابات البرلمان
26 أكتوبر 2024 22:46

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت في جورجيا، اليوم السبت، فيما أعلن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تصدره التصويت.  
وأشارت استطلاعات آراء الناخبين عقب انتهاء الاقتراع، التي أجرتها قناة "إميدي" التلفزيونية، إلى حصول الحزب على 56 % من الأصوات، لكن قنوات أخرى أشارت إلى حصوله على نحو 40 %.
واحتفل الحزب في العاصمة تبليسي بإطلاق الألعاب النارية بعد وقت قليل من إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 2000 مساء (1600 بتوقيت جرينتش).  
ووفقا لاستطلاعات آراء الناخبين عقب انتهاء الاقتراع التي أجرتها قناة "إميدي"، حصل تحالف الأحزاب المعارضة على 11,6% من الأصوات.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن جميع الأطراف أعلنت الفوز في الانتخابات التي يراها العديد من السكان بمثابة عامل حاسم فيما يتعلق بفرصة انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.  
وتعني الاستطلاعات المتنافسة لآراء الناخبين عقب انتهاء الاقتراع أن النتيجة لا تزال غير واضحة، إلا أن جميع الاستطلاعات أشارت إلى أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم سيتصدر السباق.

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو يستعد لـ«باريس جراند سلام» في جورجيا وروسيا
الحزب الحاكم يتصدر نتائج انتخابات برلمان كردستان العراق
المصدر: د ب أ
جورجيا
الانتخابات البرلمانية
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
اليوم 13:29
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
علوم الدار
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 17:06
حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا يحتفل بالفوز بانتخابات البرلمان
الأخبار العالمية
الحزب الحاكم في جورجيا يعلن تصدره انتخابات البرلمان
اليوم 22:46
توقيع اتفاقيات بين الهند وألمانيا بحضور رئيس الوزراء مودي والمستشار شولتس
الأخبار العالمية
شولتس يختتم زيارة الهند بعد توقيع 27 اتفاقية
اليوم 22:33
بونو يقترب من «حراسة» الهلال أمام النصر
الرياضة
بونو يقترب من «حراسة» الهلال أمام النصر
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©