الحزب الحاكم في جورجيا يعلن تصدره انتخابات البرلمان

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت في جورجيا، اليوم السبت، فيما أعلن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تصدره التصويت.

وأشارت استطلاعات آراء الناخبين عقب انتهاء الاقتراع، التي أجرتها قناة "إميدي" التلفزيونية، إلى حصول الحزب على 56 % من الأصوات، لكن قنوات أخرى أشارت إلى حصوله على نحو 40 %.

واحتفل الحزب في العاصمة تبليسي بإطلاق الألعاب النارية بعد وقت قليل من إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 2000 مساء (1600 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لاستطلاعات آراء الناخبين عقب انتهاء الاقتراع التي أجرتها قناة "إميدي"، حصل تحالف الأحزاب المعارضة على 11,6% من الأصوات.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن جميع الأطراف أعلنت الفوز في الانتخابات التي يراها العديد من السكان بمثابة عامل حاسم فيما يتعلق بفرصة انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعني الاستطلاعات المتنافسة لآراء الناخبين عقب انتهاء الاقتراع أن النتيجة لا تزال غير واضحة، إلا أن جميع الاستطلاعات أشارت إلى أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم سيتصدر السباق.