«المركزي» اليمني: تطورات البحر الأحمر خلقت أوضاعاً اقتصادية صعبة

عواصم (وكالات)

قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، أمس، إن تطورات الأحداث في البحر الأحمر، خلقت أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة في البلاد. وحسب بيان للبنك المركزي اليمني، فقد التقى المعبقي في واشنطن مع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليدركينج «وبحث معه الانعكاسات السلبية للأحداث الجارية في المنطقة والعالم على الأوضاع الاقتصادية في اليمن الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب التي فجرتها جماعة الحوثي منذ عشر سنوات، والتي تضاعفت تأثيراتها بمهاجمة مرافئ وناقلات النفط، وتوقف التصدير، وحرمان اليمن من أهم موارده».

وأشار المعبقي إلى تأثيرات التطورات في البحر الأحمر (هجمات الحوثيين ضد خطوط الملاحة البحرية التجارية الدولية)، وانعكاساتها على تكلفة النقل والتأمين، ما خلق أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة وغير قابلة للاستمرار في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته والوفاء بالتزاماته. ولفت المسؤول الحكومي اليمني إلى انعدام أي آفاق للسلام في اليمن بسبب تعنت الحوثيين.

من جانبه، عبر المبعوث الأميركي عن تفهمه للأوضاع والصعوبات التي يعانيها اليمن. وأكد ليدركينج استمرار الدعم الأميركي لليمن، مشيراً إلى الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني، وضرورة دعمها بما يمكنه من ممارسة وظائفه والقيام بواجباته خدمةً للشعب اليمني، وتعزيز آليات اندماج القطاع المالي والمصرفي اليمني في النظام المالي الإقليمي والدولي.