الإمارات تفوز برئاسة البرلمان العربي

أحمد شعبان (القاهرة)

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة البرلمان العربي، خلال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الرابع التي عقدت أمس، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم انتخاب محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيساً للبرلمان العربي.

وتولت دولة الإمارات رئاسة البرلمان العربي، ممثلة بالشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في فترتين متتاليتين خلال الأعوام من 2012 إلى 2016، وذلك تقديراً للدور الفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، وإسهاماتها في أنشطة وأعمال البرلمان العربي منذ تأسيسه.

وثمَّن محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في تصريح له عقب الفوز، الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لأبناء الإمارات، والدفع بهم قدماً لمراكز صناعة القرار في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، مؤكداً أنه إنجاز يضاف إلى الإنجازات المتواصلة التي يحققها أبناء الإمارات في ظل القيادة الحكيمة للدولة.

وتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، على دعم ترشحه لرئاسة البرلمان العربي، وممثلي الدول العربية في البرلمان العربي على الثقة الكبيرة وانتخابهم له رئيساً للبرلمان العربي، مؤكداً تعهده، في هذه المرحلة الجديدة، التي يواصل خلالها البرلمان العربي مسيرته في خدمة القضايا العربية، بالعمل على تعزيز العمل العربي المشترك على الصعد كافة.

من جهته، تقدم معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي السابق، بالتهنئة لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، بفوز اليماحي برئاسة البرلمان العربي، مؤكداً في تصريح لـ«الاتحاد» أن التجربة الإماراتية في العمل البرلماني من خلال المجلس الوطني الاتحادي متطورة وثرية، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة في الإمارات بإرساء روح الديمقراطية.

وشارك في الجلسة الإجرائية أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية، كل من، محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وحققت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في أعمال وأنشطة البرلمان العربي، الذي أنشئ بقرار من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بشكل مؤقت في عام 2005، وأصبح دائماً في عام 2012، العديد من الإنجازات بما يجسد نهج دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز مبادئه وأهدافه، ليكون شريكاً فاعلاً في رسم السياسة العربية المشتركة.

وعلى مستوى نشاط الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، فقد فازت في عام 2020 بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، وترأس أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وبرعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع البرلمان العربي، في شهر أكتوبر من عام 2019، ندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التي ركزت على محورين رئيسيين هما «أُم الإمارات.. الممّكن الرئيسي للمرأة العربية»، و«المرأة العربية ودور البرلمانات في صياغة المستقبل».

وكان للشعبة البرلمانية الإماراتية دور فاعل من خلال عضويتها في البرلمان العربي في تقديم العديد من المشروعات والمقترحات البرلمانية والدراسات، ومن أبرزها تعديل النظام الداخلي للبرلمان العربي، وإنشاء جائزة وسام البرلماني العربي للتميز البرلماني، إضافة إلى مقترحات حول الموضوعات التي تناقشها اللجان الدائمة والمؤقتة في البرلمان العربي.

يذكر أن محمد أحمد اليماحي، عضو في المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 2015 من الفصل التشريعي السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الحالي، وشارك من خلال عضويته في مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، في أعمال البرلمان العربي واجتماعات لجانه الدائمة، وفاز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي خلال الفترة 2020-2022.