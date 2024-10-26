7780 إخطاراً إسرائيلياً بهدم منشآت ومنازل بالضفة

القدس (الاتحاد)

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أمس، عن تسليم السلطات الإسرائيلية أكثر من 7780 إخطاراً بهدم منشآت ومنازل فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة خلال 9 أعوام.

وبينت الهيئة، في تقرير نشرته أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم إخطارات الهدم، كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التوسع العمراني، وتحديداً في المنطقة ج.

وتخضع المنطقة «ج» لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتُقدر بنحو 61 % من مساحة الضفة، ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو البناء فيها إلا بتصريح رسمي إسرائيلي. وقالت الهيئة: «منذ العام 2015 وحتى اليوم، سلم الاحتلال الإسرائيلي 7783 إخطاراً لهدم وإزالة منشآت ومبان فلسطينية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني».

وأشارت إلى أن معظم الإخطارات تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم، ورام الله وسلفيت. ولفتت إلى أن دولة الاحتلال تحاول إبقاء المنطقة ج، والتي تمثل أكثر من ثلثي مساحة الضفة، لصالح توسع المستوطنات واحتياطاً استراتيجياً جغرافياً لها في المستقبل. ويشهد الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول الحكومة الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الحكم في ديسمبر 2022.