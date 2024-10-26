مقتل 164 مسعفاً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان

بيروت (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل مسعف وإصابة خمسة آخرين في غارة إسرائيلية على مركز صحي في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 164 وعدد الجرحى إلى 275.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، بأن غارة إسرائيلية على مركز صحي في البازورية أدت إلى مقتل مسعف من الهيئة الصحية وإصابة خمسة بجروح، من بينهم ثلاثة مسعفين من الهيئة.

وكررت الوزارة شجب إصرار قوات الاحتلال على استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية، ومناشدتها المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل الطويل من الاعتداءات اللاإنسانية.

وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أعلن خلال مؤتمر صحفي في بيروت أمس الأول أن «مجمل عدد ضحايا القطاع الصحي والاستشفائي حتى الآن بلغ 164 قتيلاً و272 جريحاً».

وتحدث الأبيض عن اعتداءات إسرائيلية طالت 55 مستشفى، تم استهداف 36 منها بشكل مباشر، ما أسفر عن إقفال 8 مستشفيات بشكل قسري.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً، عن ألفين و634 قتيلاً و12 ألفاً و252 مصاباً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء أمس الأول.