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غانا ترد على تقرير إخباري بشأن جماعات متشددة

جنود من الجيش الغاني يتدربون على الرماية ضمن مناورات لمكافحة الإرهاب
27 أكتوبر 2024 00:49

رفضت حكومة غانا، السبت، تقريرا لوكالة رويترز للأنباء أشار إلى أن متشددين من بوركينا فاسو يستخدمون، بشكل سري، المناطق الشمالية في غانا قاعدة لوجستية وطبية لدعم نشاطهم الإرهابي.
وقالت وزارة الأمن الغانية، في بيان السبت، إن أكرا لم تبرم "سياسة عدم اعتداء" أو أي اتفاقات ضمنية مع الجماعات المتشددة.
وجاء في البيان "ترفض الوزارة بشدة تصوير غانا على أنها 'خط إمداد' للمتشددين. جهود غانا في مكافحة الإرهاب تحظى بإشادة حقيقية من جانب شركائها في الحرب الإقليمية والعالمية المستعرة ضد الإرهاب".
وأضاف البيان أن قوات الأمن تشارك بنشاط في جهود مكافحة الإرهاب، ولا سيما على طول الحدود الشمالية لغانا.
وقال البيان "تجري حكومة غانا، من خلال وكالاتها المعنية بالأمن العام والمخابرات، عمليات مستمرة لمنع أي تسلل إرهابي أو تحرك للمسلحين عبر الحدود، وقد فعلت ذلك على مر السنين بنجاحات ملحوظة".
وتقع بوركينا فاسو، التي تشترك مع غانا في حدود تمتد على 600 كيلومتر، في بؤرة نشاط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وكانت رويترز قد نقلت عن سبعة مصادر، منهم مسؤولون أمنيون غانيون ودبلوماسيون إقليميون، قولهم إن السلطات في غانا تغض الطرف، على ما يبدو، عن متشددين يعبرون من بوركينا فاسو إلى الأراضي الغانية لتخزين الطعام والوقود والمتفجرات هناك فضلا عن نقل المصابين إلى المستشفيات الغانية.
وطلبت معظم المصادر عدم ذكر أسمائها نظرا لحساسية الموضوع.

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المصدر: وكالات
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