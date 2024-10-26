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قرقاش: المنطقة بحاجة إلى حلول سياسية لخفض التصعيد

قرقاش: المنطقة بحاجة إلى حلول سياسية لخفض التصعيد
27 أكتوبر 2024 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية، ويدفع باتجاه خفض التصعيد.
وقال معاليه في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «بعد أكثر من عام على المواجهات العسكرية وتداعياتها الإنسانية والسياسية المؤسفة، المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية ويدفع باتجاه خفض التصعيد والمواجهات لصالح قنوات التواصل والحوار، والتعامل مع الثمن الإنساني والتنموي الباهظ للحروب».

أنور قرقاش
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
خفض التصعيد
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