انطلاق التصويت في الانتخابات العامة باليابان

انطلق التصويت في الانتخابات العامة في جميع أنحاء اليابان اليوم الأحد، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا للحصول على تفويض جديد.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحزب الليبرالي الديموقراطي، مع شريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، يهدفان إلى الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 465 عضواً.

وفي أول انتخابات عامة منذ 2021، يدلي كل ناخب بصوتين - واحد لاختيار مرشح الدائرة الانتخابية الفردية والآخر لاختيار حزب للتمثيل النسبي. ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات بحلول صباح يوم غد الاثنين. ويتنافس حوالي 1300 مرشح على 465 مقعدا موزعين على 289 في الدوائر الفردية و176 من خلال التمثيل النسبي.

وكان إيشيبا قد قام بحل المجلس النواب في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بعد ثمانية أيام فقط من توليه منصبه.