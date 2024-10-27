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العاصفة "ترامي" تجتاح وسط فيتنام ومخاوف من فيضانات

عامل يزيل الأوراق المتساقطة على سطح الماء من حافة بحيرة ثين كوانغ في هانوي
27 أكتوبر 2024 09:04

تجتاح العاصفة ترامي وسط فيتنام اليوم الأحد، في الوقت الذي حذرت فيه السلطات من أن الأمطار الغزيرة الناتجة عنها يمكن أن تسبب فيضانات خطيرة.
وتتعرض الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تتمتع بساحل طويل، للعواصف والفيضانات التي غالبا ما تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وأضرار في الممتلكات.
ومن المتوقع أن يصل منسوب الأمطار في عدة أجزاء من الأقاليم، من كوانج بينه إلى كوانج نام، إلى 60 سنتيمترا اليوم الأحد وغدا الاثنين، وفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.
وقالت الوكالة "مخاطر الفيضانات مرتفعة في المناطق الحضرية من إقليم ها تينه إلى إقليم بينه دينه".
وأضافت أن من المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الوسطى.
وأجبرت العاصفة أربعة مطارات في وسط فيتنام على الإغلاق مؤقتا، وفقا لهيئة الطيران المدني. وسيتم إغلاق المطار الدولي في مدينة دانانج من الساعة 6:00 صباحا اليوم الأحد حتى الساعة 4:00 صباحا غداً الاثنين.

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