الأحد 27 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تجلي 50 ألفاً في هاينان تحسباً للإعصار "ترامي"

فيضانات في الصين (أرشيفية)
27 أكتوبر 2024 09:25

أجلت السلطات الصينية أكثر من 50 ألف شخص يعملون على جميع قوارب الصيد في مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي البلاد، مع ازدياد قوة الإعصار "ترامي".

أخبار ذات صلة
تشنج تقبض على «بان باسيفيك»
ديمقراطية الذكاء الاصطناعي تعزز السلام والتنمية المستدامة

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن قوة الإعصار الذي يعد الـ 20 لهذا العام، ارتفعت إلى المستوى 12 (حوالي 119 كيلومترا في الساعة)، وأن من المتوقع أن يجتاح المياه قبالة الساحل الجنوبي في هاينان وجزر شيشا ابتداءً من مساء اليوم الأحد.
ورفعت مدينة سانشا مستوى التحذير، وفعلت الاستجابة للطوارئ لمواجهة هذا الإعصار، في حين تم تمديد تعليق خدمات السكك الحديدية عالية السرعة في المقاطعة وخدمات القطارات في مدينة هايكو، الذي بدأ مساء أمس.

المصدر: وكالات
الصين
هاينان
إعصار
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 09:01
صورة موضوعية
علوم الدار
الإمارات.. دور محوري في تشكيل وصياغة مشهد التكنولوجيا العالمي
اليوم 12:36
"التغير المناخي" تستعرض سبل دعم المزارعين في المنطقة الشرقية
علوم الدار
"التغير المناخي" تستعرض سبل دعم المزارعين في المنطقة الشرقية
اليوم 12:34
«سباق السلة» يتواصل بين شباب الأهلي والنصر والشارقة
الرياضة
«سباق السلة» يتواصل بين شباب الأهلي والنصر والشارقة
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©