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عاصفة جديدة تضرب الفلبين في أعقاب العاصفة "ترامي"

رجال إنقاذ خلال عملية إجلاء بعد العاصفة الاستوائية ترامي في بلدة بولا ،جنوب مانيلا
27 أكتوبر 2024 13:17

ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن عاصفة استوائية جديدة ضربت الفلبين، اليوم الأحد، حيث سارعت فرق الطوارئ إلى إرسال المزيد من إمدادات الإغاثة إلى أكثر من 5 ملايين شخص تضرروا من العاصفة الاستوائية الشديدة "ترامي"، التي أسفرت عن مقتل 90 شخصا. وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن فقدان 36 شخصا، واضطر أكثر من 560 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم بسبب أمطار ترامي الغزيرة التي أسفرت عن حدوث فيضانات واسعة وانهيارات أرضية ضخمة في الفلبين.
 ولقي معظم الضحايا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في مقاطعة باتانجاس ومنطقة بيكول في شرق الفلبين، وهي المناطق نفسها التي يمكن أن تتأثر بالعاصفة الجديدة "كونج-ري"، المعروفة محليا باسم "ليون".
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة "كونج-ري" تحمل رياحا تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

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