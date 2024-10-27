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سلسلة من الزلازل تضرب جنوب تايوان

زلزال
27 أكتوبر 2024 14:40

ضربت سلسلة من الزلازل التي بلغت قوتها 4.5 درجة أو أكثر، مقاطعة تشيايي في جنوب تايوان بعد ظهر اليوم الأحد، بما يشمل زلزالاً بقوة 4.9 درجة، وقع في تمام الساعة 02:56 مساء، بحسب ما ذكرته الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للأرصاد الجوية أن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 4.9 درجة، كان في بلدة زونجبو على بعد 21.3 كيلومتر شرق مبنى بلدية تشيايي، على عمق 5 كيلومترات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأحد.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، أن الزلزال وقع بعد زلزال آخر بلغت قوته 4.5 درجة، ضرب المقاطعة في تمام الساعة 02:28 مساء، ويقع مركزه على بعد 19.3 كيلومتر شرق جنوب شرق مبنى بلدية تشيايي، وعلى عمق 5.8 كيلومتر. ولم ترد تقارير فورية بشأن حدوث أضرار أو وقوع إصابات عقب الزلازل.

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المصدر: وكالات
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