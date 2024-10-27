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بوتين يوجه رسالة بشأن استخدام أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى

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27 أكتوبر 2024 16:39

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، رسالة إلى الدول الغربية بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.
وأعرب بوتين عن أمله في أن يكون الغرب "سمع" تحذيره بشأن خطر اندلاع حرب مباشرة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا سمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا.
وأصدر بوتين تحذيرا أوليا، في سبتمبر الماضي، بعدما بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا إمكانية السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف روسية، مشيرا إلى أن ذلك سيضع حلف الناتو "في حالة حرب" مع موسكو.
وقال بوتين، في تصريحات لمراسل تلفزيوني سأله، اليوم، إن كان الغرب أنصت إلى تحذيره "لم يخبروني بأي شيء عن ذلك، لكنني آمل أن يكونوا قد سمعوا".
وأضاف الرئيس الروسي "لا تستطيع القوات الأوكرانية استخدام هذه الأسلحة بمفردها. فقط المتخصصون من دول حلف شمال الأطلسي يمكنهم القيام بذلك، لأنهم يحتاجون إلى استخبارات فضائية، وهو ما لا تملكه أوكرانيا بطبيعة الحال".
يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ أشهر، حلفاءه الغربيين بالسماح لبلاده باستخدام الصواريخ بعيدة المدى، التي زودوا كييف بها، لضرب عمق الأراضي الروسية.
لكن دولا عدة، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض إلى الآن التجاوب مع هذا الطلب خشية من التصعيد مع موسكو.

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المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
الحرب
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
أسلحة بعيدة المدى
أوكرانيا
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