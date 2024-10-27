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غوتيريش: معاناة المدنيين العالقين في شمال غزة لا تحتمل

فلسطينيون يتفقدون منازلهم في شمال قطاع غزة
27 أكتوبر 2024 17:45

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن شعوره "بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة" في شمال قطاع غزة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن "معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تحتمل".
وأضاف "يشعر الأمين العام بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة في شمال (غزة) حيث أصبح المدنيون عالقين تحت الأنقاض والمرضى والجرحى محرومين من الرعاية الصحية المنقذة للأرواح والأسر دون غذاء ومأوى".
وتابع دوجاريك "باسم الإنسانية، يجدد الأمين العام دعواته إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والمحاسبة على الجرائم بموجب القانون الدولي".
كان مدير منظمة الصحة العالمية حذّر، أمس السبت، من أن الوضع "كارثي" في شمال قطاع غزة مع "عمليات عسكرية كثيفة تحصل داخل مؤسسات صحية وحولها".
وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الوضع في شمال غزة كارثي".
ولفت المدير العام للمنظمة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، إلى أن "نقصا خطيرا في اللوازم الطبية، يضاف إليه وصول محدود للغاية (إلى هذه اللوازم)، يحرمان أناسا من علاجات حيوية".

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