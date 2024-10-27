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رئيس وزراء اليابان: الناخبون أصدروا "حكما صارما" على الحزب

رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يدلي بتصريحات بعد الانتخابات
27 أكتوبر 2024 19:21

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الأحد، إن الناخبين أصدروا "حكما صارما" على الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
وأضاف إيشيبا، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "إن إتش كيه" التي أظهرت توقعاتها بناء على استطلاعات الرأي أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يفقد أغلبيته "إننا نتلقى أحكاما صارمة".
وأظهرت استطلاعات لرأي الناخبين اليابانيين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة، التي جرت اليوم الأحد، أن الائتلاف الحاكم ربما يفقد أغلبيته البرلمانية، مما يزيد حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وكشف استطلاع رأي، أجرته هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، أن من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي الحر وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب "كوميتو"‭‭‭‭ ‬‬‬‬بما يتراوح من 174 إلى 254 مقعدا من أصل 465 في مجلس النواب.
ومن المرجح أن يفوز الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض بما يتراوح من 128 إلى 191 مقعدا، مما قد يضطر الحزب الديمقراطي الحر أو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني إلى التفاوض مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته قناة "نيبون" التلفزيونية، أن الائتلاف الحاكم سيفوز بحوالي 198 مقعدا مقابل 157 للحزب الديمقراطي الدستوري. والرقمان بعيدان عن الأغلبية الصريحة التي تتطلب حصد 233 مقعدا.
ودعا رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إلى إجراء انتخابات مبكرة فور انتخابه لرئاسة الحزب الشهر الماضي أملا في الحصول على تأييد عام لفترة ولايته.

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المصدر: وكالات
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انتخابات برلمانية
الحزب الحاكم
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