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السيسي: مصر اقترحت هدنة في قطاع غزة

فلسطينيون يتفقدون منازلهم بعد قصف في قطاع غزة
27 أكتوبر 2024 21:10

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة يومين في غزة لتبادل رهائن مع بعض السجناء الفلسطينيين.
وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في القاهرة "مصر خلال الأيام القليلة الماضية، قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلي تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم (خلالهما) تبادل أربع رهائن مع أسرى".
وأردف "ثم خلال 10 أيام، يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا إلي إيقاف كامل لإطلاق النار" وإدخال المساعدات إلى القطاع.
 وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تعارض أي محاولة لتهجير قسري للفلسطينيين إلى خارج القطاع، مشددا على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة.

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المصدر: وكالات
مصر
هدنة
قطاع غزة
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