حزب من يمين الوسط يتصدر انتخابات البرلمان في بلغاريا

أظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع في بلغاريا أن حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" المعروف اختصارا باسم (جيرب)، المنتمي ليمين الوسط، يتصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد لكن سيتعين عليه البحث عن شريك ائتلافي لتشكيل حكومة.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته "مؤسسة ألفا ريسيرش"، حصول "جيرب" على 26.4 في المئة من الأصوات بينما جاء "حزب نحن نواصل التغيير" في المرتبة الثانية بنسبة 14.9 بالمئة من الأصوات.

ومن المتوقع أن يحل حزب النهضة القومي المتطرف ثالثا بالحصول على 12.9 بالمئة من الأصوات.

وهذه سابع انتخابات في أربع سنوات، وجاءت بعد عجز الأحزاب السياسية عن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات غير حاسمة جرت في التاسع من يونيو الماضي.

وشهدت بلغاريا حكومات متعاقبة غير مستقرة لا تمكث طويلا منذ عام 2020 عندما تسببت احتجاجات في تفكيك ائتلاف بقيادة حزب "جيرب".

وأشار استطلاع "ألفا ريسيرش" إلى أن حزب "جيرب" سيحصل على 74 مقعدا في البرلمان المكون من 240، بينما سيحصل حزب "نحن نواصل التغيير" على 42 وحزب النهضة على 36.