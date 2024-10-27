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روسيا تعلن إحباط محاولة توغل عبر الحدود من أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
27 أكتوبر 2024 23:35

قال مسؤول محلي، اليوم الأحد، إن القوات الروسية أحبطت محاولة أخرى عبر الحدود من جانب أوكرانيا للتوغل داخل جنوب غربي روسيا، بعد أشهر من شن كييف هجوما على منطقة كورسك داخل روسيا.
وأكد ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك أن "مجموعة مسلحة" حاولت، اليوم، اختراق الحدود بين أوكرانيا ومنطقة بريانسك الروسية، لكن تم دحرها.
ولم يوضح بوجوماز ما إذا كان جنود أوكرانيون هم من نفذوا الهجوم المزعوم، لكنه قال، مساء اليوم الأحد، إن الوضع "مستقر وتحت السيطرة" من جانب الجيش الروسي.
لم يصدر أي إقرار بوقوع هذا الهجوم أو رد فعل فوري من جانب المسؤولين الأوكرانيين.
تقع منطقة بريانسك بجوار إقليم كورسك، حيث شنت أوكرانيا هجوما مفاجئا في السادس من أغسطس الماضي.

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المصدر: د ب أ
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