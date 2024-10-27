إصابة 4 من عناصر الأمن بانفجار في باكستان

إسلام آباد (الاتحاد)

أصيب أربعة من عناصر قوات شرطة الحدود، شبه العسكرية، بجروح نتيجة انفجار وقع بالقرب من مركبة تابعة للقوة في منطقة «دكي» بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان أمس أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق، وانفجرت عندما عبرت دورية لقوات شرطة الحدود من مكان الحادث.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.

من جهته، أعرب الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري عن حزنه العميق وألمه بسبب وقوع ضحايا في الحادث.