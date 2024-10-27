النمسا تؤيد انضمام بلغاريا ورومانيا لمنطقة شينغن

فيينا (وام)

عبّر ماجنوس برونر، المفوض النمساوي المستقبلي للاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء والهجرة، عن تأييده لقبول دولتي بلغاريا ورومانيا بشكل كامل في منطقة «شينغن»، مؤكداً أن البلدين استوفيا جميع الشروط اللازمة، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الضوابط الحدودية المتبقية المفروضة على البلدين.

وأوضح وزير مالية النمسا، المعين في المفوضية الأوروبية الجديدة، أن أهم أولويات منصبه الجديد، سوف تركز على التنفيذ الكامل لاتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2026، للحد من الهجرة غير النظامية وإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بتطبيق قواعد الاتفاقية بشكل حاسم.

ورحبت أحزاب نمساوية بالتحول في موقف الحزب الحاكم، وتوجه حكومة النمسا نحو إنهاء اعتراضها على انضمام بلغاريا ورومانيا بشكل كامل إلى عضوية «شينغن»، وطالبت بسرعة التنفيذ.