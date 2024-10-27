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ألمانيا تسجل دخول 53 ألف حالة غير مشروعة خلال 9 أشهر

لاجئون في ألمانيا (أرشيفية)
28 أكتوبر 2024 01:01

برلين (وكالات)

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أسفرت عمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة الاتحادية في ألمانيا على الحدود البرية للبلاد عن تسجيل 53 ألفاً و410 حالات دخول غير قانونية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وكتبت صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس أن الشرطة الاتحادية أعادت على الحدود 28 ألفاً و321 شخصاً من حيث جاؤوا. كما أوقفت الشرطة الاتحادية 1195 مهرباً وسجلت 1088 عملية تهريب. وأشارت «الهيئة» إلى أن عمليات التفتيش في المطارات والموانئ البحرية لم يتم تضمينها في هذه الإحصائية، وأن عدد الحالات المسجلة على الحدود البرية قد يتغير، على سبيل المثال بسبب عمليات التسجيل اللاحقة. وقامت الشرطة الاتحادية في الفترة بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر الماضيين باعتقال ما مجموعه 7783 شخصاً كانت هناك مذكرات توقيف صادرة بحقهم ولم يكن تم تنفيذها بعد. وجاء من بين الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء الأشخاص في وقت سابق عدم دفع غرامات مالية مفروضة عليهم وارتكاب جرائم خطيرة، وعدم تنفيذ أحكام سجن.

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