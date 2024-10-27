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مصر تؤكد ضرورة انتخاب رئيس توافقي للبنان «دون إملاءات»

بدر عبد العاطي
28 أكتوبر 2024 01:01

القاهرة (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على مواقف القاهرة المبدئية حول ضرورة تمكين مؤسسات لبنان وانتخاب رئيس توافقي له «دون أية إملاءات خارجية».
وفي إطار متابعة التطورات المتلاحقة الخطيرة بمنطقة الشرق الأوسط، أجرى عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني مساء أمس الأول، وفق بيان لخارجية مصر.
وختم البيان بأن «عبد العاطي أكد لنظيره مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أية إملاءات وفي إطار الملكية اللبنانية».
ومنذ نحو عامين يعيش لبنان حالة فراغ في سدة الرئاسة، عقب انتهاء ولاية ميشال عون في 2022، وفشل مجلس النواب المنقسم بين القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وجدد الوزير المصري عبد العاطي إدانة مصر لكل «الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية من قبل إسرائيل التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها»، وفق البيان.
وتناول الاتصال أيضا «الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية له والإفراج عن الرهائن والأسرى في غزة»، حسب البيان.

مصر
بدر عبد العاطي
لبنان
إيران
ميشال عون
قطر
الولايات المتحدة
غزة
قطاع غزة
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