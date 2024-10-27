الجامعة العربية تعلن تقديم دعم عاجل للقطاع الصحي في لبنان

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، تقديم دعم مالي عاجل إلى لبنان لتعزيز قدرات منظومته الصحية على استيعاب المصابين والجرحى من جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح، إن الدعم جاء بناء على قرار من مجلس وزراء الصحة العرب الأخير بشأن تقديم الدعم والمساعدات العاجلة إلى الشعب اللبناني لمواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي على لبنان».

وأضافت أبو غزالة أن «الأمانة العامة للجامعة قامت بتحويل مبلغ الدعم الذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب إلى وزارة الصحة العامة اللبنانية لتوفير احتياجاتها العاجلة والفورية من مستلزمات طبية واحتياجات خدمات الطوارئ الطبية». وأوضحت أن الأمانة العامة عممت كذلك قوائم الاحتياجات التي تلقتها من وزارة الصحة العامة اللبنانية على الدول الأعضاء للعمل على توفيرها ودعمها في هذه الظروف الصعبة وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني.

وذكرت أنه وفقاً لتقارير وزارة الصحة العامة بالجمهورية اللبنانية، تعرضت المستشفيات إلى 55 اعتداء إضافة إلى إقفال 8 مستشفيات بشكل قسري إلى جانب مهاجمة على هيئات الإسعاف.

وأشارت إلى ما يعانيه القطاع الصحي اللبناني من نقص الإمدادات الطبية والمصاعب التي يتعرض لها نتيجة استهداف المراكز الطبية وهيئات الإسعاف في عمليات القصف.