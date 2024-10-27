أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة لسكان 14 قرية في لبنان

بيروت (الاتحاد)

طالب الجيش الإسرائيلي سكان 14 قرية في جنوب لبنان أمس، على إخلائها فوراً والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

وشمل التحذير سكان قرى «تفحتا، غسانية، بابلية، زرارية، قصيبة، حبوش، وكفر رمان، ارنون، يحمر، الخيام، خربة، عرب اللوزية، مروانية، دير سريان».

وحظر الجيش الإسرائيلي على سكان تلك القرى التوجه جنوباً، قائلا «أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم، سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك».

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل وجرح العشرات منهم 32 شخصاً في آخر غارة طالت «حارة صيدا» في جنوب لبنان وتوزعت الضحايا على بلدات ومناطق مختلفة في جنوبي وشرقي البلاد.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة سكنية في «حارة صيدا» بجنوبي لبنان، أدت لمقتل 8 أشخاص وجرح 24 آخرين.

وفي وقت سابق أمس، أفادت وزارة الصحة بمقتل 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة «زوطر» الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وأضافت: «قتل 3 أشخاص آخرين في غارة استهدفت سيارة على طريق بعلبك شرقي البلاد».

كما سقط 5 قتلى في بلدة «الشهابية» وقتيلين في بلدة «برج الشمالي» في جنوب لبنان بغارتين إسرائيليتين وسط استمرار القصف على بلدات جنوبية أخرى.

وطالت الغارات الإسرائيلية أيضا بلدة «دبين» في قضاء «مرجعيون»، وبلدات «القليلة، شحور، دير قانون رأس العين الجنوبية».

كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة «قاقعية الجسر» في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وفي سياق آخر، قدّم لبنان، أمس، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اعتداءات إسرائيل على أراضيه.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بأنه جرى «تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على لبنان خلال الفترة من 15 ولغاية 24 أكتوبر 2024».

وتقدمت وزارة الخارجية بالشكوى عن طريق بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

شكوى

وفي البيان: «أدان لبنان استمرار إسرائيل في عدوانها وتوغلها البري العسكري داخل أراضيه، وارتكابها المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتدميرها بشكل متعمّد وواسع الممتلكات المدنية، وتفجير قرى حدودية وأحياء بأكملها في الجنوب، متذرعة باستهداف مخازن أسلحة أو مقرات عسكرية».

كما أدان لبنان «استهداف إسرائيل المتواصل للجيش اللبناني ولفرق الإسعاف والصحافيين وقوات اليونيفيل، وشنّها غارات على مقربة من مستشفيي رفيق الحريري الحكومي و(بهمن) في الضاحية الجنوبية لبيروت»، بحسب الوكالة.