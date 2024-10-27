مستوطنون يعتدون على فلسطينيين قرب نابلس

رام الله (الاتحاد)

أقدم مستوطنون إسرائيليون، أمس، على الاعتداء على فلسطينيين وإحراق سيارة في بلدة «قبلان» جنوب محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن مستوطنين إسرائيليين من مستوطنة «عيلي»، المقامة على أراضي قرية «قبلان»، أقدموا على إحراق مركبة إثر هجوم على قاطفي الزيتون في المنطقة القريبة من المستوطنة. وأوضح الشهود أن «المزارعين فوجئوا بهجوم عدد من المستوطنين عليهم، في المنطقة الواقعة جنوب شرق قبلان، ومحاولة طردهم من الحقول خلال قطف الزيتون، ثم قاموا بإشعال النار في سيارة، وعادوا للمستوطنة».

وعادة ما يشن المستوطنون هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بحماية الجيش الإسرائيلي.

وتصاعدت هجمات المستوطنين، مع بدء موسم قطف الزيتون منتصف أكتوبر الجاري، عبر منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وسرقة المحاصيل، وتكسير الأشجار.

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس.