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بيان دولي يحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه «الأونروا»

موظفو «الأونروا» في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أرشيفية)
28 أكتوبر 2024 01:02

القاهرة، كانبيرا (الاتحاد، وكالات)

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أعرب وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، عن القلق البالغ إزاء التشريع الذي تنظر فيه حالياً إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومنع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الإسرائيليين و«الأونروا»، وحظر أي وجود لـ«الأونروا» داخل الأراضي المحتلة. وحث الوزراء في بيان صدر عنهم، أمس، الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات «الأونروا»، والوفاء بمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للسكان المدنيين.
وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، رفض بلاده العراقيل الإسرائيلية أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، وفق بيان للخارجية المصرية. وفي الاتصال، بحث الوزيران تطورات العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وفق البيان.
وتناول الوزير المصري الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وأدان الإجراءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة. وأشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود المصرية لتكثيف وتيرة وحجم نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، واضطلاع مصر بالدور الرئيسي في هذا الإطار، وتقديمها أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة.

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