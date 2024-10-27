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مؤشرات على فوز المعارضة بانتخابات البرلمان في ليتوانيا

فرز أصوات الجولة الثانية من انتخابات البرلمان في ليتوانيا
28 أكتوبر 2024 00:27

بدأت السلطات في ليتوانيا، الأحد، إحصاء أصوات الجولة الثانية للانتخابات البرلمانيةوسط مؤشرات على فوز المعارضة.
وأظهرت بيانات حكومية رسمية تقدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض وحصوله على 33 مقعدا بعد فرز 64 في المئة من الأصوات.
وكان الحزب قد حصل على 20 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت أوائل هذا الشهر متفوقا على حزب الاتحاد الوطني الحاكم الذي حصل على 18 بالمئة من الأصوات.
وتطبق الدولة الواقعة على بحر البلطيق ويسكنها 2.9 مليون نسمة نظام تصويت مختلطا حيث اُنتخب نصف البرلمان بالتصويت الشعبي في 13 اكتوبر تشرين الأول. وسوف يتحدد النصف الثاني اليوم الأحد في الجولة الثانية التي تجرى على مستوى المقاطعات بين أكبر مرشحين، وهي العملية التي تخدم الأحزاب الأكبر.
وإذا نجح الحزب الديمقراطي الاشتراكي ذو الميول اليسارية في تشكيل حكومة، فمن المتوقع أن يحافظ على موقف ليتوانيا المتشدد ضد روسيا والإنفاق الضخم على الدفاع.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج في منتصف الليل تقريبا (2200 بتوقيت جرينتش).
وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 41.3 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم اليوم الأحد، ارتفاعا من 38.7 بالمئة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أربع سنوات.
وتراجعت شعبية ائتلاف يمين الوسط بزعامة رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيتي بسبب التضخم الذي تجاوز 20 بالمئة قبل عامين، وتدهور الخدمات العامة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

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المصدر: رويترز
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