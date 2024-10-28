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سول وواشنطن تعقدان اجتماعاً لوزراء الخارجية والدفاع

علما سول وواشنطن
28 أكتوبر 2024 07:32

 قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن سول وواشنطن ستعقدان محادثات "اثنين زائد اثنين" بين وزراء الدفاع والخارجية بالبلدين هذا الأسبوع. وقالت الوزارة في بيان إن المحادثات ستجري في واشنطن يوم الخميس المقبل (بالتوقيت المحلي) بين وزير الخارجية جو تيه-يول ووزير الدفاع كيم يونج-هيون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، بحسب وكالة أنباء يونهاب الجنوبية. وقالت الوزارة إن الوزراء سيجرون "مناقشات واسعة النطاق حول شبه الجزيرة الكورية والتحالف الثنائي وقضايا إقليمية وعالمية أخرى". وأضافت أن البلدين سيصدران أيضا بيانا مشتركا بعد المحادثات.

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المصدر: د ب أ
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