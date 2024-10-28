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ترامب يحشد مؤيديه في نيويورك وهاريس في بنسلفانيا

صورة مجمعة لترامب وهاريس
28 أكتوبر 2024 08:03

في واشنطن وقبل تسعة أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية وفي ظل منافسة شديدة، حشد دونالد ترامب أنصاره في ماديسون سكوير غاردن الشهيرة في نيويورك، فيما تعمل كامالا هاريس على تحفيز الناخبين في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الحاسمة.
وبينما أظهر عدد من الشخصيات المعروفة دعمه للمرشحة الديموقراطية في الأيام الأخيرة، يأمل ترامب في استعراض زخم حملته الانتخابية بوجود أنصاره في "الساحة الأكثر شهرة في العالم"، ويسعى إلى تقديم نفسه في نيويورك. ويتطرّق ترامب في خطاباته إلى قضايا تتعلّق بالاقتصاد والتضخم وغيره، حيث نظّم الرئيس الأميركي السابق تجمّعه الانتخابي في ماديسون سكوير غاردن.
ومن المقرّر أن يضم التجمّع الانتخابي لترامب داعمين ومساعدين مثل الملياردير إيلون ماسك.وقبل ساعات من موعد بدء فعاليات التجمّع، بدأت الساحة تمتلئ بالمناصرين.
 
وستردّ هاريس الثلاثاء، على تجمّع ترامب بحشد مناصريها على مسافة قريبة من البيت الأبيض، حيث كان ترامب يخاطب مناصريه في السادس من يناير2021.
والسبت اعتلت هاريس المنصة خلال تجمّع انتخابي في ميشيغان برفقة ميشيل أوباما.
وفي ظل إدلاء أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، يتخذ الأميركيون قرارهم بين انتخاب أول رئيسة للبلاد أو الرئيس السابق دونالد ترامب.

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المصدر: آ ف ب
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دونالد ترامب
كامالا هاريس
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