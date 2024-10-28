نتائج الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي تفضي إلى جولة إعادة

أعلن المرشحان المتصدران للانتخابات الرئاسية في أوروجواي، أن الناخبين في هذا البلد الصغير في أميركا الجنوبية سوف يتوجهون للتصويت في جولة إعادة في نوفمبر المقبل. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة أن التحالف اليساري المعتدل يتقدم على الائتلاف الحاكم المحافظ، وذلك بعد فرز أكثر من 60% من بطاقات الاقتراع. وقال كل من العمدة السابق ياماندو أورسي، مرشح تحالف جبهة أمبليو اليسارية، ومرشح الحزب الحاكم ألفارو ديلجادو، لحشود المؤيدين بعد منتصف الليل إنهما سيخوضان جولة إعادة في 24 نوفمبر. وأفاد المسؤولون الانتخابيون بأن نسبة المشاركة بلغت 89% من بين 2.7 مليون ناخب مؤهل في الأوروجواي، التي تعتبر نموذجا للديموقراطية والتي يكون فيها التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلزامياً.