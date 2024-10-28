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تشاد.. مقتل عشرات الجنود بهجوم إرهابي على قاعدة عسكرية

وحدة من الجيش التشادي
28 أكتوبر 2024 17:43

شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية، ليل الأحد الاثنين، هجوما على الجيش التشادي في منطقة بحيرة تشاد أسفر عن سقوط نحو أربعين قتيلا، على ما أعلنت الرئاسة التشادية في بيان.
وتوجه الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو، باكرا صباح اليوم، إلى موقع الهجوم و"أطلق عملية +حسكانيت+ لمطاردة المهاجمين وتعقبهم حتى مخابئهم الأخيرة"، وفق المصدر ذاته.
وقع الهجوم على جزيرة "بركرم" غرب "نغوبوا" في إقليم "كايا" قرب الحدود مع نيجيريا، بحسب المصدر نفسه.
وذكرت مصادر محلية أن "ثكنة، تضم أكثر من 200 جندي، استهدفتها عناصر بوكو حرام عند الساعة 22,00".
ويتعرض الجنود التشاديون، من حين لآخر، لهجمات من جماعة بوكو حرام الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد التي ينتشر فيها مقاتلو بوكو حرام وجماعة أخرى مرتبطة بتنظيم داعش المتشدد.
وفي مارس 2020، قاد إرهابيو بوكو حرام هجوما على قاعدة تشادية رئيسية في شبه جزيرة "بوهوما"، ما أسفر عن مقتل نحو مئة شخص، وهي أكبر خسائر يتكبدها الجيش التشادي على الإطلاق.وردا على ذلك، أطلقت الحكومة عملية "غضب بوهوما" ضد الإرهابيين قادها في حينها إدريس ديبي إتنو، والد الرئيس الحالي.

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المصدر: آ ف ب
تشاد
هجوم
قاعدة عسكرية
بوكو حرام
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