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طقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
28 أكتوبر 2024 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً رطباً ليلاً وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 23:29، والجزر الأول عند الساعة 17:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 20:32 والمد الثاني عند الساعة 08:03، والجزر الأول عند الساعة 14:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:24.

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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
المصدر: وام
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