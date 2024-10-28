رئيس وزراء فرنسا يخضع لعملية جراحية

خضع رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه لعملية في العمود الفقري على مستوى الرقبة في نهاية الأسبوع، على ما أعلن طبيبه في بيان نشرته الحكومة اليوم الاثنين.

وأشار البيان إلى أن "الأمور سارت على ما يرام. لقد استأنف عمله بشكل طبيعي اليوم في مقر ماتينيون وسيعاود أنشطته العامة مع مجلس الوزراء الخميس".

ورفض مكتب رئيس الحكومة تقديم المزيد من التفاصيل ردا على سؤال يتعلق بالحالة المرضية التي يعاني منها بارنييه، البالغ 73 عاما، أو حول العملية الجراحية. ومن المقرر أن تُظهر نتائج التحليل سبب الإصابة في غضون عدة أسابيع.

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بارنييه، السياسي المخضرم، تشكيل الحكومة في سبتمبر الماضي.

وشغل بارنييه مناصب وزارية عدة في فرنسا ومنصب المفوض الأوروبي مرتين ونجح في التفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.