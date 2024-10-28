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بايدن: الحرب في قطاع غزة "يجب أن تنتهي"

بايدن يدلي بتصريح بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية
28 أكتوبر 2024 22:07

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الحرب في قطاع غزة "يجب أن تنتهي"، وأشار إلى أنه يبذل جهودا إضافية من أجل وقف إطلاق النار بعد أن اقترحت مصر هدنة لمدة يومين.
وأوضح بايدن، عقب إدلائه بصوته على نحو مبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية "نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار. يجب أن ننهي هذه الحرب. (هذه الحرب) يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن، أمس الأحد، أن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة يومين.
وأضاف السيسي "مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلي تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين".
وأردف "ثم خلال 10 أيام، يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا إلي إيقاف كامل لإطلاق النار" وإدخال المساعدات إلى القطاع.

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المصدر: وكالات
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