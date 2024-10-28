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تعاون بين طوكيو وسيؤول وبكين لمواجهة التحديات

نواب وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية والصين خلال اللقاء في طوكيو
29 أكتوبر 2024 01:03

طوكيو (الاتحاد)

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اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية والصين أمس، على عقد قمة ثلاثية لتعزيز التعاون المشترك ومواجهة تحديات المستقبل في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد في طوكيو بين نائب وزير الخارجية الياباني فوناكوشي تاكيهيرو ونائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ بيونغ وون ونظيرهما الصيني سون ويدونغ.
وأضافت الخارجية اليابانية أن المسؤولين أشادوا بالتقدم المحرز في التعاون الثلاثي منذ تنشيط العملية بين بلادهم في آخر قمة ثلاثية خلال شهر مايو الماضي بسيؤول. 
وأكدوا عزمهم على مواصلة تعزيز التعاون الثلاثي الموجه نحو المستقبل بين دولهم ومناقشة مشاريع التعاون المشترك بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية المستدامة وسط ما تواجهه الدول من تحديات مشتركة مثل تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وانخفاض معدل المواليد.

طوكيو
سيؤول
بكين
اليابان
كوريا الجنوبية
الصين
اليابان وكوريا الجنوبية والصين
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