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تونس تعلن انتشال 16 جثة لمهاجرين

سفينة من البحرية التونسية تقترب من قارب للمهاجرين في البحر المتوسط (أرشيفية)
29 أكتوبر 2024 01:03

تونس (وكالات)

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أعلن الحرس الوطني في تونس أمس، أن خفر السواحل انتشل جثث 16 مهاجراً قبالة سواحل بلدات ملولش وسلقطة والشابة، في أحدث كارثة غرق في البحر المتوسط.
والشهر الماضي لقي 15 تونسياً على الأقل حتفهم، بينهم ثلاثة رضع، وفقد 10 آخرون بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جربة أثناء محاولتهم العبور ​​إلى أوروبا.
وقال حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني إنه تم العثور على الجثث مطلع الأسبوع، مضيفاً أنه لم يتم تحديد الجنسيات حتى الآن بسبب تحلل الجثث.
وشهد الشهر الماضي أيضا انتشال جثث 13 مهاجراً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على السواحل نفسها.
وتواجه تونس أزمة هجرة وحلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية لكل من التونسيين والأشخاص من مناطق أخرى في أفريقيا الساعين للوصول إلى أوروبا.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن بلاده تعمل مع إيطاليا وبقية الشركاء الأوروبيين على تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وتحرص إيطاليا على إيقاف تدفق عمليات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل تونس، بعد أن بلغت أرقاما قياسية العام الماضي.

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