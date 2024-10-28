4 آلاف إصابة بالملاريا في تعز اليمنية

عدن (الاتحاد)

كشف مسؤول صحي يمني، أمس، عن تسجيل آلاف الإصابات بمرض الملاريا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال تيسير السامعي مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، إن مرض الملاريا يواصل الانتشار في المحافظة الأكثر سكاناً باليمن، خصوصاً في المناطق الريفية.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة بالملاريا في محافظة تعز بلغ أربعة آلاف و338 حالة منذ مطلع العام الجاري دون رصد أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

وأوضح السامعي أن مديرية موزع غربي المحافظة سجلت أعلى نسبة إصابة بالمرض، حيث شهدت إصابة 1157 شخصاً، ثم مديرية المخا بـ867 حالة، وجاءت مديرية مقبنة في المرتبة الثالثة بـ689 حالة إصابة بالملاريا.

وحذر السامعي من أن الملاريا مرض طفيلي ينتقل عن طريق البعوض والمستنقعات والمياه المكشوفة والراكدة، ويسبب مضاعفات خطيرة تؤدي إلى الوفاة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور في المناعة.

وقال السامعي إن الملاريا من الأمراض التي باتت منسية في اليمن رغم خطورتها بسبب التركيز على مكافحة أمراض أخرى وسط واقع معقد، داعياً المانحين والمنظمات الدولية إلى التدخل من خلال دعم المركز الوطني لمكافحة الملاريا، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني من أمراض متعددة وفقر شديد.

ويواجه القطاع الصحي في اليمن واحدة من أصعب المراحل في تاريخه نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والنقص الحاد في تمويل العمليات الطبية.