الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن يدلي بصوته «مبكراً» وينتقد ماسك

بايدن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
29 أكتوبر 2024 01:03

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب وهاريس يواصلان سباقاً قابلاً لكل الاحتمالات
ضغوط أميركية في مفاوضات الدوحة للاتفاق على هدنة في غزة
انتخابات الرئاسة الأميركية
تابع التغطية كاملة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أدلى بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية أمس، فيما انتقد بايدن، إيلون ماسك بسبب موقفه من الهجرة، متهماً الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» بالعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.
في غضون ذلك، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الملياردير إيلون ماسك بسبب موقفه من الهجرة، وذلك بعد تقرير يفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وهو ما نفاه ماسك.
وقال بايدن خلال حملته الانتخابية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا: «لقد تبين أن أغنى رجل في العالم كان يعمل بشكل غير قانوني هنا، لا، أنا جاد، كان من المفترض أن يكون في الجامعة عندما جاء بتأشيرة طالب، ولكنه لم يكن هناك، بل انتهك القانون، وهو الآن يتحدث عن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلينا».
وذكر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بعد حصوله على تأشيرة دراسية.

جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
انتخابات الرئاسة الأميركية
السباق الرئاسي الأميركي
الانتخابات الأميركية
إيلون ماسك
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يواصلان سباقاً قابلاً لكل الاحتمالات
29 أكتوبر 2024
فلسطينيون يتجمعون للحصول على الخبز في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
ضغوط أميركية في مفاوضات الدوحة للاتفاق على هدنة في غزة
29 أكتوبر 2024
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
29 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©