زيلينسكي يوجه نداء إلى مودي بشأن الأزمة الأوكرانية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهند إلى بذل المزيد لإنهاء الأزمة في بلاده بدلا من الاكتفاء بإعلان معارضتها الحرب، وذلك في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف انديا" نشرت اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي إن "رئيس الوزراء الهندي (ناريندرا) مودي يستطيع التأثير لإنهاء" الأزمة في أوكرانيا، مضيفا "هذه هي قيمته الكبيرة في أي نزاع. هذه هي القيمة الكبيرة للهند".

وردا على سؤال بشأن عرض الهند التوسط في الصراع، قال زيلينسكي "بلا شك، يمكن أن يكون هذا في الهند ويمكن لرئيس الوزراء مودي أن يفعل ذلك حقا"، مؤكدا أن هذا لا يمكن أن يتم إلا وفقا للصيغة الأوكرانية.

وتابع الرئيس الأوكراني أن مودي قائد دولة ضخمة حقا، من حيث عدد السكان والنفوذ الاقتصادي والتأثير.

وتتمتع الهند بعلاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع روسيا.