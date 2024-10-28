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مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لإيقاف إطلاق النار في غزة ولبنان

آثار قصف على غزة (أرشيفية)
29 أكتوبر 2024 01:03

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي للدفع بقوة في اتجاه التهدئة وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان وإنهاء الاعتداءات في الضفة الغربية والإنفاذ الكامل والفوري للمساعدات الإغاثية. 
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس السيسي ومانفريد فيبر رئيس مجموعة «حزب الشعب الأوروبي» التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية. 
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن «سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية». 
وقال البيان إن «الجانب الأوروبي أشاد من جانبه بدور مصر الثابت والراسخ في تدعيم الاستقرار الإقليمي وجهودها الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة».

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