البرلمان العربي يرفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

أحمد شعبان (القاهرة)

رفض البرلمان العربي أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، مؤكداً التصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، الذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وشدد على ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بسبب العدوان.

وأقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، مشروع قرار لجنة فلسطين بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة.

وثمن البرلمان العربي الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معرباً عن دعمه للجهود المصرية - القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.

ودعا البرلمان العربي إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.