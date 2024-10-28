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حملة انتخابات الرئاسة في أميركا تدخل أسبوعها الأخير

صورة مجمعة لترامب وكامالا هاريس
29 أكتوبر 2024 00:23

كثف مرشحا الانتخابات الرئاسية الأميركية، كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب، مرشح الجمهوريين، جهودهما مع دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الأخير.
تجوب هاريس الاثنين ميشيغن فيما يتوجه منافسها دونالد ترامب إلى جورجيا، الولاية المتأرجحة أيضا والحاسمة في هذا السباق الرئاسي المحموم.
قبل أسبوع فقط من انتخابات 5 نوفمبر، أدلى أكثر من 41 مليون أميركي بأصواتهم ضمن التصويت المبكر وانضم إليهم الاثنين الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن الذي أدلى بصوته في مسقط رأسه ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.
يتزايد التوتر في سباق تظهر استطلاعات الرأي أنه متقارب جدا.
استهجنت الطبقة السياسية ما حصل خلال تجمع انتخابي لترامب، الأحد، في قاعة "ماديسون غاردن سكوير" الشهيرة في نيويورك حين وصف أحد المتحدثين بورتوريكو التي تعد غالبية من المتحدرين من أميركا اللاتينية بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".
من جهتها، هاجمت هاريس، في مقابلة مع شبكة "سي بي اس نيوز"، منافسها ترامب، وحضته على الخضوع لاختبار القدرات المعرفية قائلة إنها "ستخضع لنفس الاختبار".
مع بدء العد العكسي، فان التحدي الذي يواجه هاريس وترامب هو تحفيز المؤيدين الأساسيين وجذب العدد الضئيل من الناخبين القابلين للإقناع الذين قد يرجحون الكفة خصوصا في الولايات السبع المتأرجحة حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نتائجهما متقاربة جدا.
هاريس، التي أمضت الأحد في بنسلفانيا، الولاية الحاسمة أيضا، ستعقد ثلاثة تجمعات انتخابية في ميشيغن فيما يعقد ترامب تجمعان في جورجيا وهو نمط سيتكرر في مختلف أنحاء البلاد في الأيام السبعة المقبلة.
ستلقي هاريس الثلاثاء في واشنطن ما تصفه حملتها بأنه "المرافعة الختامية" في إشارة إلى مسيرتها المهنية كمدعية فدرالية.

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المصدر: وكالات
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