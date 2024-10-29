بايدن: فخور بالتصويت لكامالا هاريس وتيم وولز

كتب الرئيس الأميركي جو بايدن على منصة إكس: "أنا فخور بالتصويت لكامالا هاريس و(مرشحها لمنصب نائب الرئيس) تيم وولز".

وقبل أسبوع فقط من انتخابات 5 نوفمبر، أدلى أكثر من 41 مليون أميركي بأصواتهم ضمن التصويت المبكر وانضم إليهم الاثنين الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن الذي أدلى بصوته في مسقط رأسه ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وتجوب المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس ولاية ميشيغن فيما توجه منافسها دونالد ترامب إلى جورجيا، الولاية المتأرجحة أيضا والحاسمة في هذا السباق الرئاسي المحموم.

ومع بدء العد العكسي، فإن التحدي الذي يواجه هاريس وترامب هو تحفيز المؤيدين الأساسيين وجذب العدد الضئيل من الناخبين القابلين للإقناع الذين قد يرجحون الكفة خصوصا في الولايات السبع المتأرجحة حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نتائجهما متقاربة جدا.

هاريس التي أمضت الأحد في بنسلفانيا، الولاية الحاسمة أيضا، ستعقد ثلاثة تجمعات انتخابية في ميشيغن، فيما يعقد ترامب تجمعان في جورجيا وهو نمط سيتكرر في مختلف أنحاء البلاد في الأيام السبعة المقبلة.

وتلقي هاريس، اليوم الثلاثاء في واشنطن ما تصفه حملتها بأنه "المرافعة الختامية". ستتحدث الديموقراطية من المكان نفسه قرب البيت الأبيض.

فيما احتفلت حملة ترامب بالحدث في الساحة الأسطورية حيث احتشد عشرات آلاف المؤيدين في الخارج بالإضافة إلى الحشد الكبير بالداخل.



