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إصابة 4 أشخاص جراء انقلاب عربة ترام في النرويج

إصابة 4 أشخاص جراء انقلاب عربة ترام في النرويج
29 أكتوبر 2024 19:20

 أعلنت الشرطة النرويجية انقلاب عربة ترام وسط العاصمة النرويجية أوسلو، واصطدامها بمتجر للهواتف وأجهزة الحاسب الآلي اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات طفيقة.
 وكان على متن عربة الترام 20 شخصاً عندما انقلبت عند تقاطع في شارع ستورجاتا، أحد الشوارع الرئيسة بالعاصمة النرويجية بالقرب من محطة القطارات الرئيسة في أوسلو. 
وقالت الشرطة إن سائق الترام يعد مشتبهاً فيه بالقضية. ويشار إلى أن سائق الترام من بين المصابين. وقالت الشرطة إن الجميع تلقوا العلاج في موقع الحادث، ولم يتم تسجيل إصابات خطيرة. 

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