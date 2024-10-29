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«الصحة العالمية»: السل الرئوي يسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في 2023

«الصحة العالمية»: السل الرئوي يسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في 2023
30 أكتوبر 2024 00:50

 أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل إصابة أكثر ثمانية ملايين شخص بالسل العام الماضي، وهو أعلى عدد تم تسجيله منذ أن بدأت المنظمة الأممية في رصد هذا المرض.
 وذكر التقرير الجديد أن حوالي 1.25 مليون شخص توفوا بسبب السل الرئوي، وهذه الوفيات تقريباً ضعف عدد الأشخاص الذين قتلهم فيروس نقص المناعة البشرية (أتش أي في) في 2023.
وقالت المنظمة إن السل لا يزال يصيب بشكل كبير السكان في جنوب شرق آسيا وأفريقيا ومنطقة غربي المحيط الهادئ، حيث تمثل الهند وإندونيسيا والصين والفلبين وباكستان أكثر من نصف حالات السل في العالم. 
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان: «إن حقيقة أن السل الرئوى لا يزال يقتل ويصيب العديد من الأشخاص هو أمر مخز، في وقت لدينا فيه الأدوات لمنعه واكتشافه وعلاجه». 

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