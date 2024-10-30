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العواصف العاتية والفيضانات تخلف خسائر في الأرواح بإسبانيا

شخص يسير في شارع غمرته المياه في منطقة فالنسيا
30 أكتوبر 2024 08:13

قالت السلطات المحلية في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء إن العواصف العاتية في إسبانيا خلفت عدة قتلى وأحدثت دمارا في جميع أنحاء البلاد، حيث هطلت أمطار غزيرة وحدثت فيضانات واسعة النطاق. وأكد الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي، كارلوس مازون، انتشال جثث. وذكرت صحيفة ألبايس أن هناك ستة أشخاص مفقودون في إحدى المقاطعات بجنوب شرق البلاد. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الفيضانات المفاجئة تسببت في تعطيل خدمة السكك الحديدية في مناطق واسعة بشرق وجنوب إسبانيا أمس الثلاثاء. وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر العواصف حتى يوم غد الخميس، وفقا لما ذكرته خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية.

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المصدر: وكالات
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الفيضانات
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