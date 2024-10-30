قبل أسبوع من الانتخابات.. هاريس تلقي خطاباً حماسياً أمام البيت الأبيض

حضت كامالا هاريس الأميركيين على كتابة "الفصل التالي" لبلادهم ورفض الفوضى والانقسام، وذلك في خطاب حماسي أمام البيت الأبيض اختتمت فيه تقديم حججها ورؤيتها للناخبين قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

وخاطبت نائبة الرئيس الديموقراطي، من المكان نفسه الذي حشد فيه منافسها الجمهوري ترامب مؤيديه، في 6 يناير 2021.

وأضافت أمام حشد كبير من المؤيدين في واشنطن الذين كانوا يلوحون بالأعلام "أميركا، أنا هنا الليلة لأقول: هذا ليس ما نحن عليه".

وتابعت: "لدى كل واحد منكم القدرة على قلب الصفحة والبدء بكتابة الفصل التالي في القصة الأكثر استثنائية على الإطلاق".



وقالت الحملة الانتخابية لهاريس أن 75 ألف شخص شاركوا في التجمع، قبل أسبوع من المواجهة مع المرشح الجمهوري في الانتخابات الأميركية الأكثر تقاربا في العصر الحديث.

وتظهر الاستطلاعات أن السباق شديد الاحتدام بين هاريس البالغة 60 عاما وترامب البالغ 78 عاما قبل أسبوع من موعد الاستحقاق.

وحضر أنصار هاريس قبل سبع ساعات من موعد الخطاب الذي ستلقيه من على منصة محاطة بلافتات زرقاء ضخمة كتب عليها "حرية".

من جانبه، نظم ترامب تجمّعاً انتخابياً أمام مجموعة من أنصاره في منتجع مارالاغو في فلوريدا. كما شارك ترامب في تجمع في مدينة ألينتاون الصناعية في بنسلفانيا التي يرجّح بأن تكون الأكثر أهمية من بين الولايات السبع الحاسمة التي يتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات.

برنامج كل من المرشحين سيكون حافلا في الأيام الأخيرة من الحملة وصولا إلى الخامس من نوفمبر.