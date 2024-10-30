الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل رجل طعناً في محطة مترو بمدينة نيويورك

مقتل رجل طعناً في محطة مترو بمدينة نيويورك
30 أكتوبر 2024 19:18

 قالت شرطة نيويورك، اليوم الأربعاء، إن رجلاً قتل طعناً في محطة مترو أنفاق بمدينة نيويورك خلال الليل. وأضافت الشرطة، في بيان صحفي، أنه تم العثور على الرجل البالغ من العمر 54 عاماً مصاباً بطعنة في ظهره في محطة «ستيلويل أفينيو» في كوني آيلاند في بروكلين مساء أمس الثلاثاء.
 وجرى نقل الرجل إلى المستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاته. ولم يتم الكشف عن اسم الضحية على الفور. ولم يتم إلقاء القبض على أحد. وكانت سلامة منظومة النقل العام في المدينة قضية محورية طوال فترة ولاية العمدة الديمقراطي إيريك آدامز، رغم أن مسؤولي المدينة يروجون لإحصائيات تظهر تراجع عدد الجرائم الخطيرة في نظام مترو الأنفاق في عام 2024 مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

أخبار ذات صلة
ترامب في نيويورك وهاريس «من حي إلى حي» في بنسلفانيا
الإمارات: الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات تعزز بناء مجتمعات آمنة
المصدر: د ب أ
حادث طعن
نيويورك
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
الإمارات تحتفي بالذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة
علوم الدار
الإمارات تحتفي بالذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة
اليوم 21:10
شراكات استراتيجية تعزز مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
شراكات استراتيجية تعزز مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب
اليوم 20:24
الحداد لـ 3 أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة في إسبانيا
الأخبار العالمية
الحداد لـ 3 أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة في إسبانيا
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©