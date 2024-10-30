الشباب الأميركي.. الأقل تصويتاً بالانتخابات

واشنطن (وكالات)

لا تظهر بيانات الناخبين المتاحة حتى الآن حماساً كبيراً لدى فئة الشباب تجاه الانتخابات الأميركية القادمة، حيث شهدت ثماني ولايات فقط تسجيل ناخبين تحت سن الثلاثين بأعداد أكبر من انتخابات 2020.

هذه الولايات هي ميشيغان، إحدى أهم الولايات المتأرجحة، وشهدت زيادة عن الانتخابات الماضية بنسبة 8%، تليها أوكلاهوما وويست فيرجينيا وكانساس ونيفادا وتكساس وماساتشوستس وتينيسي.

وبينما تقترب ثماني ولايات أخرى من معادلة أرقام التسجيل لهذه الفئة من الناخبين في 2020 قبل يوم الاقتراع، تظل أغلب الولايات بعيدة عن الوصول إلى نسب تسجيل الانتخابات الماضية.

وفي ما يخص التصويت المبكر، في تسع ولايات رصدت أعمار المصوتين تشير البيانات إلى أن الناخبين بين 18-25 عاماً هم الشريحة الأقل تصويتاً حتى الآن بنسبة تصل إلى 6.8% فقط من إجمالي المصوتين في هذه الولايات حتى الآن.

بالمقابل، فإن الشريحة الأكبر هي لمن تفوق أعمارهم 65 عاماً، والذين بلغت نسبة المصوتين مبكراً منهم في هذه الولايات 41%.